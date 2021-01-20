Подвесные лодочные моторы Yamaha заслуженно пользуются популярностью, у рыбаков, туристов, а и просто у людей, которым нравится проводить время на воде.

О компании Yamaha в Санкт-Петербурге все наверняка слышали и она по праву считается брендом номер один в мире, который выпускает и разрабатывает лодочные моторы наивысшего качества, которые вне конкуренции с другими лодочными моторами. Огромный ассортимент моторов любого уровня мощности, с прекрасными техническими характеристиками вы сможете найти на сайте магазина с гарантией качества. Вы можете выбрать для себя оптимальную модель мотора в зависимости от вашей лодки.

Независимо от того какой мощности малой, средней или высокой, вы покупаете лодочный мотор, каждый из них надежный и долговечный. Все модели и марки будь это двухтактный или четырехтактный лодочный мотор Yamaha, его легко обслуживать, а если мощность не превышает 10 литров, то его нет необходимости регистрировать в ГИМС (Государственная Инспекция по Маломерным Суднам). Это, несомненно, одно из важных преимуществ компании Yamaha.

Помимо надежности моторов, можно отметить их экономичность и стильный дизайн. Все модели, моторов средней мощности от 40 до 115 л.с., оснащены специальными электронными системами самодиагностики. Так благодаря, самодиагностики система предупреждает о том, когда требуется техническое обслуживание лодочного мотора.

Так же особой популярностью пользуются лодочные моторы мощностью о 130 до 350 л.с. Это идеальный вариант для более серьезных и больших лодок, которые используют для профессиональной рыбалки, а так же моторы большой мощности подходят для каютных катеров. Такие мощные моторы заслуженно называют, лучшими в своем роде по всем техническим параметрам. Подвесные лодочные моторы Yamaha оснащены современными и инновационными системами, системами контроля и управления, такие моторы незаменимы для дальних путешествий. Модификация моторов мощностью от 175 л.с. могут быть с противоположным вращением винта, которые подойдут для двухмоторных устройств и установок.

Кредо компании Yamaha -это безупречное качество и надежность, при хорошей стоимости.